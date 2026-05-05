Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, Médiathèque de Bois-Blancs, Lille
Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, Médiathèque de Bois-Blancs, Lille samedi 13 juin 2026.
Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE Samedi 13 juin, 15h00 Médiathèque de Bois-Blancs Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Le parcours de Médé, de Yaoundé à Dakar puis à Lille, a façonné son regard artistique à la croisée des cultures. Artiste et auteur, il nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.
Artiste en résidence à Lille jusqu’à juillet 2026, Médé vous propose un atelier-rencontre autour de la création d’un yonkoma, une planche de bande-dessinée de quatre cases.
Débutant.e ou expert.e, vous en sortirez bluffé.e !
Médiathèque de Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 55 75 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/11785/atelier-yonkoma-creation-d-un-manga-en-quatre-cases »}]
Création d’un manga de 4 cases, pour curieux et curieuses, passionnés et passionnées de tous niveaux !
MEDE_2025
À voir aussi à Lille (Nord)
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