Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, Médiathèque de Lille-Moulins, Lille

Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE Mercredi 15 avril, 15h00 Médiathèque de Lille-Moulins Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Le parcours de Médé, de Yaoundé à Dakar puis à Lille, a façonné son regard artistique à la croisée des cultures. Artiste et auteur, il nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.

Artiste en résidence à Lille jusqu’à juillet 2026, Médé vous propose un atelier-rencontre autour de la création d’un yonkoma, une planche de bande-dessinée de quatre cases.

Débutant.e ou expert.e, vous en sortirez bluffé.e !

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Création d’un manga de 4 cases, pour curieux et curieuses, passionnés et passionnées de tous niveaux !

MEDE_2025