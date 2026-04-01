Villesèque

Ateliers à la ferme

1300 Route de la Gentillade Villesèque Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Ateliers à la ferme du Tessou pour les enfants de 3 à 10 ans chasse aux galets, expériences sensorielles pour découvrir la biodiversité, création nature

Ateliers à la ferme du Tessou pour les enfants de 3 à 10 ans chasse aux galets, expériences sensorielles pour découvrir la biodiversité, création nature

.

1300 Route de la Gentillade Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 71 96 51 08 noellieducasse@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshops at the Tessou farm for children aged 3 to 10: pebble hunt, sensory experiences to discover biodiversity, nature creation

L’événement Ateliers à la ferme Villesèque a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cahors Vallée du Lot