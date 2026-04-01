Ateliers à la ferme Villesèque
Ateliers à la ferme Villesèque mercredi 29 avril 2026.
Villesèque
Ateliers à la ferme
1300 Route de la Gentillade Villesèque Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Ateliers à la ferme du Tessou pour les enfants de 3 à 10 ans chasse aux galets, expériences sensorielles pour découvrir la biodiversité, création nature
Ateliers à la ferme du Tessou pour les enfants de 3 à 10 ans chasse aux galets, expériences sensorielles pour découvrir la biodiversité, création nature
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1300 Route de la Gentillade Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 71 96 51 08 noellieducasse@yahoo.fr
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English :
Workshops at the Tessou farm for children aged 3 to 10: pebble hunt, sensory experiences to discover biodiversity, nature creation
L’événement Ateliers à la ferme Villesèque a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cahors Vallée du Lot
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