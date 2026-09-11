Ateliers à l’Institut National des Jeunes Aveugles, Institut National des Jeunes Aveugles, Paris

Informations pratiques

Ateliers à l’Institut National des Jeunes Aveugles Samedi 19 septembre, 10h00 Institut National des Jeunes Aveugles Paris

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ateliers immersifs et accessibles à l’INJA Louis Braille !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, une journée riche en expériences vous attend le samedi 19 septembre, de 10h à 17h, au 56 boulevard des Invalides (Paris 7e), autour d’un patrimoine à la fois historique et inclusif.

Au cœur de ce lieu emblématique, le public est invité à participer à de nombreuses activités immersives et accessibles. Le Campus Louis Braille proposera des démonstrations autour des outils et des pratiques favorisant l’autonomie des personnes en situation de déficience visuelle, tandis que l’École des Chiens Guides de Paris présentera le parcours et la formation des chiens guides à travers des démonstrations concrètes.

Vous pourrez également explorer des expositions photographiques conçues pour tous les publics et rencontrer des start-up innovantes engagées dans l’accessibilité culturelle.

Tout au long de la journée, des concerts de jazz et de variétés viendront rythmer l’événement dans une ambiance conviviale au sein du jardin sensoriel Helen Keller.

Accessible à tous et sans inscription, cet événement est une invitation à découvrir, expérimenter et partager un patrimoine vivant et engagé.

Institut National des Jeunes Aveugles 56 Boulevard des invalides 75007 Paris Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 01 44 49 35 35 http://www.inja.fr/ https://www.facebook.com/institutnationaldesjeunesaveugles;https://twitter.com/INJAParis;https://www.youtube.com/channel/UCM7zMdknhJnn3eaaoRN9lZg [{« owner »: {« uid »: 47692834154269, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-31T12:07:11.734Z », « data »: [{« eventDuration »: 420, « bookingContact »: « rjeseck@inja.fr », « response »: {« passId »: 433953947, « isPending »: false, « addressId »: 56335}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:07:11.455Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2564592, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:07:11.583Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484316454, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1000, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:07:11.733Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433953947 »}] L’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) placé sous la tutelle du Ministère des Affaires sociales et de la Santé est un Établissement Public National d’Enseignement et d’Education Spécialisés pour jeunes aveugles et malvoyants. Métro : Duroc (lignes 10 et 13) Bus : lignes 28, 39, 70, 82, 89, 92

Démonstration d’outils d’autonomie pour personnes en situation de déficience visuelle et démonstration de formation de chiens guides

©INJA Louis Braille