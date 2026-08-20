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AGENDA · Avignon

Ateliers au Musée du Petit Palais : « La fabrique à souvenirs », Musée du Petit Palais, Avignon

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Petit Palais · Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Petit Palais
Adresse
Place du Palais, 84000 Avignon, France
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse

Ateliers au Musée du Petit Palais : « La fabrique à souvenirs » 19 et 20 septembre Musée du Petit Palais Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ateliers « La fabrique à souvenirs »
Ateliers animés par Camille Fautras, médiatrice culturelle.
Et si votre plus beau souvenir du musée était celui que vous créez vous-même ? Dans la cour intérieure du Petit Palais, faites une pause créative et composez une carte unique inspirée par vos découvertes. Dessinez, assemblez, imaginez… et repartez avec votre carte souvenir à conserver ou à partager !

Musée du Petit Palais Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490864458 https://www.petit-palais.org Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe siècle lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette situation exceptionnelle et à la qualité de ses collections, le musée du Petit Palais peut s’enorgueillir d’être l’un des grands musées européens du Moyen Âge. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.
Ateliers « La fabrique à souvenirs »

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