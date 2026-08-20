Ateliers au Musée du Petit Palais : « La fabrique à souvenirs », Musée du Petit Palais, Avignon

Informations pratiques

Ateliers au Musée du Petit Palais : « La fabrique à souvenirs » 19 et 20 septembre Musée du Petit Palais Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ateliers « La fabrique à souvenirs »

Ateliers animés par Camille Fautras, médiatrice culturelle.

Et si votre plus beau souvenir du musée était celui que vous créez vous-même ? Dans la cour intérieure du Petit Palais, faites une pause créative et composez une carte unique inspirée par vos découvertes. Dessinez, assemblez, imaginez… et repartez avec votre carte souvenir à conserver ou à partager !

Musée du Petit Palais Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490864458 https://www.petit-palais.org Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe siècle lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette situation exceptionnelle et à la qualité de ses collections, le musée du Petit Palais peut s’enorgueillir d’être l’un des grands musées européens du Moyen Âge. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

Ateliers « La fabrique à souvenirs »