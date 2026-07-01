Ateliers bien-être & yoga Route du moulin de Savin Le Monastier-sur-Gazeille

jeudi 9 juillet 2026 · Route du moulin de Savin · Le Monastier-sur-Gazeille

Informations pratiques

Le Monastier-sur-Gazeille

Ateliers bien-être & yoga

Route du moulin de Savin Camping l’Estela Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

1 activité: 15€/pers

2 activités: 20€/pers.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Ateliers bien-être et cours de yoga, tous les jeudis de juillet et août.

14h30: cours de yoga

16h: ateliers bien-être

Inscriptions à l’accueil du camping ou par tél.

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Route du moulin de Savin Camping l’Estela Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 82 24

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English :

Wellness workshops and yoga classes, every Thursday in July and August.

2:30 p.m.: yoga class

4:00 p.m.: wellness workshops

Sign up at the campground reception desk or by phone.

L’événement Ateliers bien-être & yoga Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal