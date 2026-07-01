Ateliers bien-être & yoga Route du moulin de Savin Le Monastier-sur-Gazeille
jeudi 9 juillet 2026 · Route du moulin de Savin · Le Monastier-sur-Gazeille
Informations pratiques
Le Monastier-sur-Gazeille
Ateliers bien-être & yoga
Route du moulin de Savin Camping l’Estela Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
1 activité: 15€/pers
2 activités: 20€/pers.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-27 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Ateliers bien-être et cours de yoga, tous les jeudis de juillet et août.
14h30: cours de yoga
16h: ateliers bien-être
Inscriptions à l’accueil du camping ou par tél.
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Route du moulin de Savin Camping l’Estela Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 82 24
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English :
Wellness workshops and yoga classes, every Thursday in July and August.
2:30 p.m.: yoga class
4:00 p.m.: wellness workshops
Sign up at the campground reception desk or by phone.
L’événement Ateliers bien-être & yoga Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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