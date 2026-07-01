UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Monastier-sur-Gazeille

Ateliers bien-être & yoga Route du moulin de Savin Le Monastier-sur-Gazeille

jeudi 9 juillet 2026 · Route du moulin de Savin · Le Monastier-sur-Gazeille

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Route du moulin de Savin
Adresse
Camping l'Estela
Ville
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
Département
Haute-Loire
Tarif
15 15 20 1 activité: 15€/pers 2 activités: 20€/pers.

Le Monastier-sur-Gazeille

Ateliers bien-être & yoga

Route du moulin de Savin Camping l’Estela Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

1 activité: 15€/pers
2 activités: 20€/pers.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Ateliers bien-être et cours de yoga, tous les jeudis de juillet et août.
14h30: cours de yoga
16h: ateliers bien-être
Inscriptions à l’accueil du camping ou par tél.
  .

Route du moulin de Savin Camping l’Estela Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 82 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wellness workshops and yoga classes, every Thursday in July and August.
2:30 p.m.: yoga class
4:00 p.m.: wellness workshops
Sign up at the campground reception desk or by phone.

L’événement Ateliers bien-être & yoga Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

À voir aussi à Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)