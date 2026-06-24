Visite guidée au Monastier: Abbatiale & Musée des Trésors RDV devant l’office de tourisme Le Monastier-sur-Gazeille mardi 14 juillet 2026.

Le Monastier-sur-Gazeille

Visite guidée au Monastier: Abbatiale & Musée des Trésors

RDV devant l’office de tourisme Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5 €/pers (incluant visite guidée + entrée au musée des trésors)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Visite guidée et commentée avec un guide local, pour découvrir les secrets de l’abbatiale Saint Chaffre, et de l’espace muséal Les Trésors du Monastier . Durée: 1h30 à 2h.

Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme du Monastier-sur-Gazeille.

.

RDV devant l’office de tourisme Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 37 76 contact@mezencloiremeygal.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided and narrated tour with a local guide to discover the secrets of the Saint Chaffre Abbey Church and the Les Trésors du Monastier museum. Duration: 1.5 to 2 hours.

Reservations are recommended through the Monastier-sur-Gazeille tourist office.

L’événement Visite guidée au Monastier: Abbatiale & Musée des Trésors Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal