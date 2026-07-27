Ateliers créatifs au Musée des Manufactures de Dentelles Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Informations pratiques

Retournac

Ateliers créatifs au Musée des Manufactures de Dentelles

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

initiation à la dentelle, fabrication de boucles d’oreilles en dentelles et customisation de cartes et de photographies anciennes, animations proposées par la Société des Amis du Musée.

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Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63

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English :

An introduction to lace-making, making lace earrings, and customizing old cards and photographs—activities offered by the Friends of the Museum.

L’événement Ateliers créatifs au Musée des Manufactures de Dentelles Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire