UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Retournac

Ateliers créatifs au Musée des Manufactures de Dentelles Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Manufactures de Dentelles · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée des Manufactures de Dentelles
Adresse
14 avenue de la gare
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Ateliers créatifs au Musée des Manufactures de Dentelles

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

initiation à la dentelle, fabrication de boucles d’oreilles en dentelles et customisation de cartes et de photographies anciennes, animations proposées par la Société des Amis du Musée.
  .

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An introduction to lace-making, making lace earrings, and customizing old cards and photographs—activities offered by the Friends of the Museum.

L’événement Ateliers créatifs au Musée des Manufactures de Dentelles Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)