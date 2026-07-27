Ateliers créatifs au Musée des Manufactures de Dentelles Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Manufactures de Dentelles · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Ateliers créatifs au Musée des Manufactures de Dentelles
Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
initiation à la dentelle, fabrication de boucles d’oreilles en dentelles et customisation de cartes et de photographies anciennes, animations proposées par la Société des Amis du Musée.
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Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63
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English :
An introduction to lace-making, making lace earrings, and customizing old cards and photographs—activities offered by the Friends of the Museum.
L’événement Ateliers créatifs au Musée des Manufactures de Dentelles Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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