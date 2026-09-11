Ateliers créatifs – DIY – En famille – dès 5 ans, Musée Zadkine, Paris

Informations pratiques

Ateliers créatifs – DIY – En famille – dès 5 ans 19 et 20 septembre Musée Zadkine Paris

Ouverture des inscriptions début septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Créez découpez, coloriez, décorez… et repartez avec votre création et son savoir-faire !

En famille – dès 5 ans et adultes

Musée Zadkine 100b Rue d’Assas, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 0155427720 https://www.zadkine.paris.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.zadkine.paris.fr »}] Le musée présente une centaine d’œuvres réparties chronologiquement en cinq salles. Toutes les périodes de l’artiste, du primitivisme au cubisme, à l’art antique, mythologique et abstrait. Œuvres en bois, comme « Prométhée » (1955), les « Torses de Pomone » (1960), d’Ephèbe » (1920), d' »Hermaphrodite » (1925), en bronze comme « Formes et Lumières » (1923), « Femme à l’éventail » (1923), la « naissance de Vénus » (1950) ou les « Ménades » (1929), en pierre, « Tête héroïque » (1908) et la « Sainte Famille » (1912). L’Atelier accueille des artistes contemporains. Métros : Notre-Dame des Champs – ligne 12, Vavin – ligne 4. RER B : Port-Royal. Bus : 83 – Michelet, 38 – Val de grâce ou Observatoire-Port Royal, 82 – Auguste Comte, 91- Observatoire-Port Royal, 68 – Notre-Dame-des-Champs, Vavin, 58 – Guynemer-Vavin. Vélib’ : 90 rue d’Assas, 13 rue Michelet. Autolib’ : 15 rue Joseph Bara, 6 rue Michelet.

Ateliers créatifs

© musée Zadkine