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Ateliers créatifs – DIY – En famille – dès 5 ans, Musée Zadkine, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée Zadkine · Paris

Ateliers créatifs – DIY – En famille – dès 5 ans, Musée Zadkine, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Zadkine
Adresse
100b Rue d'Assas, 75006 Paris, France
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
Ouverture des inscriptions début septembre

Ateliers créatifs – DIY – En famille – dès 5 ans 19 et 20 septembre Musée Zadkine Paris

Ouverture des inscriptions début septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Créez découpez, coloriez, décorez… et repartez avec votre création et son savoir-faire !
En famille – dès 5 ans et adultes

Musée Zadkine 100b Rue d’Assas, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 0155427720 https://www.zadkine.paris.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.zadkine.paris.fr »}] Le musée présente une centaine d’œuvres réparties chronologiquement en cinq salles. Toutes les périodes de l’artiste, du primitivisme au cubisme, à l’art antique, mythologique et abstrait. Œuvres en bois, comme « Prométhée » (1955), les « Torses de Pomone » (1960), d’Ephèbe » (1920), d' »Hermaphrodite » (1925), en bronze comme « Formes et Lumières » (1923), « Femme à l’éventail » (1923), la « naissance de Vénus » (1950) ou les « Ménades » (1929), en pierre, « Tête héroïque » (1908) et la « Sainte Famille » (1912). L’Atelier accueille des artistes contemporains. Métros : Notre-Dame des Champs – ligne 12, Vavin – ligne 4. RER B : Port-Royal. Bus : 83 – Michelet, 38 – Val de grâce ou Observatoire-Port Royal, 82 – Auguste Comte, 91- Observatoire-Port Royal, 68 – Notre-Dame-des-Champs, Vavin, 58 – Guynemer-Vavin. Vélib’ : 90 rue d’Assas, 13 rue Michelet. Autolib’ : 15 rue Joseph Bara, 6 rue Michelet.
Ateliers créatifs

© musée Zadkine

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