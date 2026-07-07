Ateliers créatifs enfants MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence
mardi 7 juillet 2026 · MJC Jean Moulin · Bourg-lès-Valence
Informations pratiques
Bourg-lès-Valence
Ateliers créatifs enfants
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 24 EUR
20€/atelier (matériel fourni) + adhésion MJC (3€ bourcains / 4€ extérieurs)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23
Vous cherchez une activité pour vos enfants en juillet ? Laura, illustratrice, vous propose des ateliers créatifs à thème pour les enfants entre 8 et 10 ans !
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MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 40 15 info@mjcblv.fr
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English :
Looking for an activity for your kids in July? Laura, an illustrator, is offering themed creative workshops for children ages 8 to 10!
L’événement Ateliers créatifs enfants Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme
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