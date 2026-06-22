Ateliers créatifs Raffy Queyrières
samedi 11 juillet 2026 · Raffy · Queyrières
Informations pratiques
Queyrières
Ateliers créatifs
Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-01
Macramé, string art… venez créer votre attrape rêve, arbre de vie, objet de décoration….
Réservation conseillée.
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Raffy Chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
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English :
Macramé, string art… come create your own dreamcatcher, tree of life, decorative item…
Reservations are recommended.
L’événement Ateliers créatifs Queyrières a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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