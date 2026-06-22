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AGENDA · Queyrières

Ateliers créatifs Raffy Queyrières

samedi 11 juillet 2026 · Raffy · Queyrières

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Raffy
Adresse
Chalet du Meygal
Ville
43260 Queyrières
Département
Haute-Loire
Tarif

Queyrières

Ateliers créatifs

Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-01

Macramé, string art… venez créer votre attrape rêve, arbre de vie, objet de décoration….
Réservation conseillée.
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Raffy Chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67  lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Macramé, string art… come create your own dreamcatcher, tree of life, decorative item…
Reservations are recommended.

L’événement Ateliers créatifs Queyrières a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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