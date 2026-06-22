Ateliers créatifs Raffy Queyrières

Informations pratiques

Queyrières

Ateliers créatifs

Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-01

Macramé, string art… venez créer votre attrape rêve, arbre de vie, objet de décoration….

Réservation conseillée.

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Raffy Chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Macramé, string art… come create your own dreamcatcher, tree of life, decorative item…

Reservations are recommended.

L’événement Ateliers créatifs Queyrières a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal