Ateliers créatifs : Studio 13/16 – Têtes d’affiches La Gaîté Lyrique Paris

Montrez-vous sous un nouveau visage …

La première saison du Studio 13/16, Têtes d’affiches, vous invite à explorer les enjeux de la représentation de soi à travers plusieurs ateliers créatifs :



Et bien sûr, tout est gratuit :)

Les réseaux sociaux et la représentation de soi : vaste programme

Nous mobilisons au quotidien quantité de codes sociaux pour créer des images de nous-mêmes. Qu’elles soient choisies ou subies, elles révèlent des facettes de notre identité entre fiction et réalité. Amplifiée par les canaux numériques, leur diffusion suscite parfois autant d’espoirs que d’inquiétudes. Allons-nous nous hisser en haut de l’affiche ou « nous taper l’affiche » ?

Avatars, mèmes, langage détourné, IA … des mondes alternatifs s’immiscent dans notre quotidien et semblent sans limite. Il est possible de s’y inventer d’autres identités, de se révéler et de s’affirmer autrement.

C’est quoi le Studio 13/16 ?

C’est quoi ? Un espace de création gratuit dédié à la jeunesse avec une programmation variée d’ateliers de pratique artistique autour de grandes thématiques de société. Pendant la période de rénovation du bâtiment du Centre Pompidou, le Studio 13/16 déménage à la Gaîté Lyrique.

C’est pour qui ? Tout le monde ! Amateur·ices, curieux·ses ou étudiant·es (en art ou pas), tout le monde est le bienvenu au Studio 13/16. Vous pouvez venir passer une tête ou y passer tout un après-midi. Au Studio 13/16, c’est vous qui choisissez comment vous souhaitez participer !

Qu’est-ce qu’on y fait ? À chaque saison, 3 ou 4 artistes vous proposent des ateliers artistiques spécialement conçus pour vous, les ateliers sont à découvrir librement. Une équipe de médiateur·ices est toujours présente pour vous accompagner dans cette découverte. Plusieurs outils créatifs vous sont mis à disposition également : un studio photo, des logiciels de retouche et de montage, du matériel d’art plastique, … tout pour imaginer, créer et repartir avec votre création !

C’est quand ? Le Studio 13/16 est ouvert chaque mercredi, samedi et dimanche de 15h à 19h. Pendant les vacances scolaires, l’espace est ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h.

Créez de nouvelles façons de vous représenter, vous transformer, vous affirmer : quand l’image devient un espace de liberté et de créativité.

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

gratuit

En accès libre et continu :

Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 19h

Et du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires

À partir de 13 ans

Les mineurs n’ont pas besoin d’être accompagné·es d’un·e adulte.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

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La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/expositions/2026-04-18-tetes-daffiches/



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