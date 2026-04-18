Ateliers créatifs : Studio 13/16 – Têtes d’affiches La Gaîté Lyrique Paris
Ateliers créatifs : Studio 13/16 – Têtes d’affiches La Gaîté Lyrique Paris samedi 18 avril 2026.
Montrez-vous sous un nouveau visage …
La première saison du Studio 13/16, Têtes d’affiches, vous invite à explorer les enjeux de la représentation de soi à travers plusieurs ateliers créatifs :
- Split Screen
Créez des images doubles et en mouvement
Par Arnaud Laffond (lien externe), digital artist
- Face Lab
Créez des masques augmentés aux traits exagérés et couleurs saturées pour détourner les standards de beauté
Par Rose Gigot (lien externe), performeuse drag et créatrice de masques 3D
- Shame / Fame : overlay
Faites les gros titres en atelier de création numérique
Par Mona Young-Eun Kim (lien externe), artiste plasticienne
- Le labographe
Créez votre propre affiche avec le Labographe, outil de création graphique
Par le collectif d’artistes Ne Rougissez Pas ! (lien externe)
- Circuits
Créez vos accessoires les mercredis après-midis
Par Marianna Ladreyt (lien externe), designer
Et bien sûr, tout est gratuit :)
Les réseaux sociaux et la représentation de soi : vaste programme
Nous mobilisons au quotidien quantité de codes sociaux pour créer des images de nous-mêmes. Qu’elles soient choisies ou subies, elles révèlent des facettes de notre identité entre fiction et réalité. Amplifiée par les canaux numériques, leur diffusion suscite parfois autant d’espoirs que d’inquiétudes. Allons-nous nous hisser en haut de l’affiche ou « nous taper l’affiche » ?
Avatars, mèmes, langage détourné, IA … des mondes alternatifs s’immiscent dans notre quotidien et semblent sans limite. Il est possible de s’y inventer d’autres identités, de se révéler et de s’affirmer autrement.
C’est quoi le Studio 13/16 ?
C’est quoi ? Un espace de création gratuit dédié à la jeunesse avec une programmation variée d’ateliers de pratique artistique autour de grandes thématiques de société. Pendant la période de rénovation du bâtiment du Centre Pompidou, le Studio 13/16 déménage à la Gaîté Lyrique.
C’est pour qui ? Tout le monde ! Amateur·ices, curieux·ses ou étudiant·es (en art ou pas), tout le monde est le bienvenu au Studio 13/16. Vous pouvez venir passer une tête ou y passer tout un après-midi. Au Studio 13/16, c’est vous qui choisissez comment vous souhaitez participer !
Qu’est-ce qu’on y fait ? À chaque saison, 3 ou 4 artistes vous proposent des ateliers artistiques spécialement conçus pour vous, les ateliers sont à découvrir librement. Une équipe de médiateur·ices est toujours présente pour vous accompagner dans cette découverte. Plusieurs outils créatifs vous sont mis à disposition également : un studio photo, des logiciels de retouche et de montage, du matériel d’art plastique, … tout pour imaginer, créer et repartir avec votre création !
C’est quand ? Le Studio 13/16 est ouvert chaque mercredi, samedi et dimanche de 15h à 19h. Pendant les vacances scolaires, l’espace est ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Créez de nouvelles façons de vous représenter, vous transformer, vous affirmer : quand l’image devient un espace de liberté et de créativité.
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
mercredi, samedi, dimanche
de 15h00 à 19h00
gratuit
En accès libre et continu :
Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 19h
Et du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires
À partir de 13 ans
Les mineurs n’ont pas besoin d’être accompagné·es d’un·e adulte.
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
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La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris
Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)
Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/expositions/2026-04-18-tetes-daffiches/
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