Ateliers de broderie d’inspiration marocaine, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau
Ateliers de broderie d’inspiration marocaine, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Ateliers de broderie d’inspiration marocaine 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Seine-et-Marne
Gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Association étudiante – Défilé de l’Histoire de l’École du Louvre.
Initiez-vous à la broderie marocaine de Fès avec Le Défilé de l’Histoire. Retrouvez-nous dans la salle de la Belle Cheminée, samedi et dimanche, de 11h à 12h et de 15h30 à 16h30. Notre atelier est ouvert à tous les publics et à tous les niveaux, sans réservation.
Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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