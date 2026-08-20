Ateliers de céramique, Le Couvent de Treigny, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
samedi 19 septembre 2026 · Le Couvent de Treigny · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Ateliers de céramique 19 et 20 septembre Le Couvent de Treigny Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Participation aux Journées européennes du patrimoine (JEP) et aux Journées nationales de la céramique (JNC) au couvent de Treigny
Durant le week-end, venez découvrir une exposition de fleurs en céramique devant l’entrée du couvent réalisées en 2024 et cette année, création d’un pavement de carreaux de céramique devant l’entrée du couvent, avec la participation des habitants du village et l’école de Treigny pour la réalisation des carreaux.
Samedi 19 :
- 14 h visite guidée de l’exposition en cours, intitulée Nous, par E. Henrard
- 15 h à 17 h, atelier céramique gratuit, « Initiation technique du sgraffite », par E. Henrard
Dimanche 20 :
- 15 h à 17 h, atelier familial découverte de la terre, animé par Angélique Choubard
Renseignements : 03 86 74 75 38 / lecouventdetreigny89@orange.fr
Le Couvent de Treigny 4/8 rue du Couvent, 89520 Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Treigny Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 74 75 38 http://www.lecouventdetreigny.com http://www.facebook.com/lecouventdetreigny/ [{« link »: « mailto:lecouventdetreigny89@orange.fr »}] Bâtiment du XVIe siècle, cet ancien couvent a été réhabilité en lieu d’exposition dédié à la céramique. Il est tenu par l’association des Potiers Créateurs de Puisaye.
Participation aux JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE (JEP) et aux JOURNEES NATIONALES DE LA CERAMIQUE (JNC)
© apcp
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