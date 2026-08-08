Ateliers de conception et lancement de fusées Panazol
samedi 3 octobre 2026 · Panazol
Informations pratiques
Panazol
Ateliers de conception et lancement de fusées
Place Achille Zavatta Panazol Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-10
Venez découvrir l’univers des fusées à travers un atelier ludique et scientifique consacré à leur conception et à leur lancement. Une occasion de s’initier aux principes qui permettent à une fusée de prendre son envol, tout en laissant place à la créativité, à la curiosité et à l’expérimentation. Cet évènement propose une expérience originale autour des sciences et de l’aéronautique, à partager en famille ou entre passionnés. Rendez-vous à la Médiathèque Jean-Paul Duret à Panazol pour vivre cette expérience autour des fusées.
Présence obligatoire aux 2 jours. .
Place Achille Zavatta Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 97 55
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English : Ateliers de conception et lancement de fusées
L’événement Ateliers de conception et lancement de fusées Panazol a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Limoges Métropole
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