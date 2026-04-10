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Ateliers de conversation en chinois Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

vendredi 10 avril 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris

Ateliers de conversation en chinois Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 10 avril 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse
79 rue Nationale
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Entrée libre

Ces ateliers, proposés en partenariat avec les cours d’Adulte de Paris (CAP), sont ouverts à toutes les personnes apprenant la langue chinoise, de niveau débutant et intermédiaire.

Entrée libre – 5e étage de la médiathèque.

Un rendez-vous bimensuel (un vendredi sur deux).

Un rendez-vous pour pratiquer le chinois dans une atmosphère bienveillante et ludique.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 17h45 à 18h45
Le vendredi 11 septembre 2026
de 17h45 à 18h45
gratuit Entrée libre Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T21:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T17:45:00+02:00_2026-09-11T18:45:00+02:00;2026-09-25T17:45:00+02:00_2026-09-25T18:45:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale  75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/


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