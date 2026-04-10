Ateliers de conversation en chinois Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
vendredi 10 avril 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris
Informations pratiques
Ces ateliers, proposés en partenariat avec les cours d’Adulte de Paris (CAP), sont ouverts à toutes les personnes apprenant la langue chinoise, de niveau débutant et intermédiaire.
Entrée libre – 5e étage de la médiathèque.
Un rendez-vous bimensuel (un vendredi sur deux).
Un rendez-vous pour pratiquer le chinois dans une atmosphère bienveillante et ludique.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 17h45 à 18h45
Le vendredi 11 septembre 2026
de 17h45 à 18h45
gratuit Entrée libre Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T21:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T17:45:00+02:00_2026-09-11T18:45:00+02:00;2026-09-25T17:45:00+02:00_2026-09-25T18:45:00+02:00
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite du cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris 26 août 2026
- ATELIERS EN FAMILLE Square Emmanuel Fleury PARIS 26 août 2026
- Les mal-aimés Maison Paris Nature Paris 26 août 2026
- L’heure du bain : Battle de danse par la boom électro dans la piscine Piscine Roger Le Gall PARIS 26 août 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Luminor Hotel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris 26 août 2026