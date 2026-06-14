Ateliers de conversation en français Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Vous apprenez le français ? Venez le pratiquer !

Tous les vendredis, les bibliothécaires vous invitent à parler français autour d’un thème d’actualité ou de la vie de tous les jours.

Niveaux débutant – intermédiaire

Le vendredi de 15h à 16h30 (sauf vacances scolaires).

Du vendredi 18 septembre au vendredi 18 décembre 2026

Le vendredi 18 décembre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 11 décembre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 04 décembre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 27 novembre 2026

de 15h00 à 15h30

Le vendredi 20 novembre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 13 novembre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 06 novembre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 16 octobre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 09 octobre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 02 octobre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 25 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

Le vendredi 18 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-12-18T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-18T15:00:00+02:00_2026-09-18T16:30:00+02:00;2026-09-25T15:00:00+02:00_2026-09-25T16:30:00+02:00;2026-10-02T15:00:00+02:00_2026-10-02T16:30:00+02:00;2026-10-09T15:00:00+02:00_2026-10-09T16:30:00+02:00;2026-10-16T15:00:00+02:00_2026-10-16T16:30:00+02:00;2026-11-06T15:00:00+02:00_2026-11-06T16:30:00+02:00;2026-11-13T15:00:00+02:00_2026-11-13T16:30:00+02:00;2026-11-20T15:00:00+02:00_2026-11-20T16:30:00+02:00;2026-11-27T15:00:00+02:00_2026-11-27T15:30:00+02:00;2026-12-04T15:00:00+02:00_2026-12-04T16:30:00+02:00;2026-12-11T15:00:00+02:00_2026-12-11T16:30:00+02:00;2026-12-18T15:00:00+02:00_2026-12-18T16:30:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr



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