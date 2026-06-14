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Ateliers de conversation en français Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Ateliers de conversation en français Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Ateliers de conversation en français Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Naguib Mahfouz

Adresse : 66 rue des Couronnes

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 décembre 2026

Vous apprenez le français ? Venez le pratiquer !

Tous les vendredis, les bibliothécaires vous invitent à parler français autour d’un thème d’actualité ou de la vie de tous les jours.

Niveaux débutant – intermédiaire

Le vendredi de 15h à 16h30 (sauf vacances scolaires).

Du vendredi 18 septembre au vendredi 18 décembre 2026
Le vendredi 18 décembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 11 décembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 04 décembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 27 novembre 2026
de 15h00 à 15h30
Le vendredi 20 novembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 13 novembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 06 novembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 16 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 09 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 02 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 25 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le vendredi 18 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-12-18T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-18T15:00:00+02:00_2026-09-18T16:30:00+02:00;2026-09-25T15:00:00+02:00_2026-09-25T16:30:00+02:00;2026-10-02T15:00:00+02:00_2026-10-02T16:30:00+02:00;2026-10-09T15:00:00+02:00_2026-10-09T16:30:00+02:00;2026-10-16T15:00:00+02:00_2026-10-16T16:30:00+02:00;2026-11-06T15:00:00+02:00_2026-11-06T16:30:00+02:00;2026-11-13T15:00:00+02:00_2026-11-13T16:30:00+02:00;2026-11-20T15:00:00+02:00_2026-11-20T16:30:00+02:00;2026-11-27T15:00:00+02:00_2026-11-27T15:30:00+02:00;2026-12-04T15:00:00+02:00_2026-12-04T16:30:00+02:00;2026-12-11T15:00:00+02:00_2026-12-11T16:30:00+02:00;2026-12-18T15:00:00+02:00_2026-12-18T16:30:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes  75020 Paris
+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr


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