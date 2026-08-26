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Ateliers de conversation en vietnamien Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris

Ateliers de conversation en vietnamien Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse
79 rue Nationale
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Entrée libre

Ces ateliers, proposés bénévolement par une lectrice vietnamienne, seront adressés aux apprenants du vietnamien, niveau débutant.

Venezéchanger et partager un moment convivialet ludique !

Les samedis de 11h à 12h :

– 19 septembre

– 31 octobre

– 21 novembre

12 décembre

Vous souhaitez pratiquer le vietnamien ? Venez participer à nos ateliers de conversation.
Le samedi 12 décembre 2026
de à
Le samedi 21 novembre 2026
de à
Le samedi 31 octobre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Entrée libre Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-12-13T00:59:59+01:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-10-31T11:00:00+02:00_2026-10-31T12:00:00+02:00;2026-11-21T00:00:00+02:00_2026-11-21T23:59:00+02:00;2026-12-12T00:00:00+02:00_2026-12-12T23:59:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale  75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/


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