Ateliers de conversation en vietnamien Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris
Informations pratiques
Ces ateliers, proposés bénévolement par une lectrice vietnamienne, seront adressés aux apprenants du vietnamien, niveau débutant.
Venezéchanger et partager un moment convivialet ludique !
Les samedis de 11h à 12h :
– 19 septembre
– 31 octobre
– 21 novembre
– 12 décembre
Vous souhaitez pratiquer le vietnamien ? Venez participer à nos ateliers de conversation.
Le samedi 12 décembre 2026
de à
Le samedi 21 novembre 2026
de à
Le samedi 31 octobre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Entrée libre Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-12-13T00:59:59+01:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-10-31T11:00:00+02:00_2026-10-31T12:00:00+02:00;2026-11-21T00:00:00+02:00_2026-11-21T23:59:00+02:00;2026-12-12T00:00:00+02:00_2026-12-12T23:59:00+02:00
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
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