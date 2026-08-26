Ateliers de conversation en vietnamien Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Ces ateliers, proposés bénévolement par une lectrice vietnamienne, seront adressés aux apprenants du vietnamien, niveau débutant.

Venezéchanger et partager un moment convivialet ludique !

Les samedis de 11h à 12h :

– 19 septembre

– 31 octobre

– 21 novembre

– 12 décembre

Vous souhaitez pratiquer le vietnamien ? Venez participer à nos ateliers de conversation.

Le samedi 12 décembre 2026

de à

Le samedi 21 novembre 2026

de à

Le samedi 31 octobre 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Entrée libre Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-12-13T00:59:59+01:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-10-31T11:00:00+02:00_2026-10-31T12:00:00+02:00;2026-11-21T00:00:00+02:00_2026-11-21T23:59:00+02:00;2026-12-12T00:00:00+02:00_2026-12-12T23:59:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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