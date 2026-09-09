Ateliers de sculpture sur pierre, Parc de la Chocolaterie, Donzère

Informations pratiques

Ateliers de sculpture sur pierre Samedi 19 septembre, 09h00 Parc de la Chocolaterie Drôme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, spectacles, ateliers et animations, entièrement gratuit, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. Cette édition, organisée sous l’égide du Ministère de la Culture, propose un fil rouge autour des lieux emblématiques de la commune : le Moulin de Beauvert, le Musée de Donzère, le Château et son parc, ainsi que le cœur historique du village. Les animations initialement prévues pour les Journées du Moulin début juillet ont été intégrées à ce programme des JEP.

Samedi 19 septembre : visites, ateliers et jeu de rôles

9h–12h30 puis 13h30–18h : ateliers de sculpture sur pierre au Parc de la Chocolaterie, accessibles dès 7 ans (enfants accompagnés d’un adulte).

Parc de la Chocolaterie Espace Aiguebelle 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, et 18 …

©PaoloPierri