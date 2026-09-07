Visite guidée de l’escalier et de la tour cubique de Donzère (26), Immeuble du 7 rue Basse Bourgade, Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Immeuble du 7 rue Basse Bourgade · Donzère
Informations pratiques
Visite guidée de l’escalier et de la tour cubique de Donzère (26) 19 et 20 septembre Immeuble du 7 rue Basse Bourgade Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous serez accueillis au pied de l’escalier magistral.
Une présentation historique sera faite avant la montée.
Au premier étage, un écran vous montrera les anciens « faux marbres » et des détails des allégories encore présentes mais trop hautes pour tous.
Au deuxième étage, l’animation n’est pas encore définie.
Enfin, par petits groupes et sous la surveillance d’un guide, vous monterez sur les toits et dans la Tour cubique. Vous y prendrez en photole sud de Donzère vu de haut et le Tricastin. Vous déambulerez dans la Tour et chercherez les dessins au crayon dans la pierre. La descente sera assurée par le guide.
Immeuble du 7 rue Basse Bourgade 7 rue basse bourgade, 26290 DONZERE Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0631300744 L’immeuble du 7 de la Rue Basse Bourgade reste remarquable par son escalier, ses allégories en faux marbre, sa rampe ouvragée, son passé laïc et religieux et son accès à la tour cubique « dans son jus » qui domine Donzère. Le parking se fera sur la Place du Champ de Mars.
L’escalier est large, une rampe solide et avec des marches de faible hauteur.
L’accès final à la Tour cubique est plus difficile par un escalier sur les toits sans rambarde. Il sera agrémenté d’une corde pour l’assurance et le maintien. Les montées à la Tour seront accompagnées par le guide et seulement par petit groupe.
Vous serez accueillis au pied de l’escalier magistral.
©SCI Cyprès de la Tour
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