Visite du parc du Château de Donzère, Chemin du Paradis Donzère, Donzère

Informations pratiques

Visite du parc du Château de Donzère Samedi 19 septembre, 16h30 Chemin du Paradis Donzère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, spectacles, ateliers et animations, entièrement gratuit, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026.

Cette édition, organisée sous l’égide du Ministère de la Culture, propose un fil rouge autour des lieux emblématiques de la commune : le Moulin de Beauvert, le Musée de Donzère, le Château et son parc, ainsi que le cœur historique du village. Les animations initialement prévues pour les Journées du Moulin début juillet ont été intégrées à ce programme des JEP.

Samedi 19 septembre

16h30 : visite du parc du Château de Donzère, en partenariat avec les propriétaires et les Amis du Vieux Donzère (entrée chemin du Paradis).

Chemin du Paradis Donzère Chemin du Paradis Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, et 18 …

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