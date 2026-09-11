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Ateliers de tissage du Petit Mob’, Enclos des Gobelins, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Enclos des Gobelins · Paris

Ateliers de tissage du Petit Mob’, Enclos des Gobelins, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Enclos des Gobelins
Adresse
42 avenue des Gobelins, 75013 Paris
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
À partir de 6 ans (accompagné d'un adulte pour les plus jeunes)

Ateliers de tissage du Petit Mob’ 19 et 20 septembre Enclos des Gobelins Paris

À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte pour les plus jeunes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les ateliers de tissage du Petit Mob’ sont exceptionnellement ouverts à tous les publics.

Petits et grands sont invités à découvrir les gestes du lissier en s’initiant au tissage. Accompagnés, les participants expérimentent les techniques de base du tissage tout en découvrant les savoir-faire qui font la renommée des Manufactures des Gobelins.

Une activité ludique et participative qui permet d’approcher l’art de la tapisserie, de comprendre la richesse de ce patrimoine vivant et de repartir avec un regard nouveau sur un métier d’art d’exception.

Accessible en continu tout au long du week-end.

Enclos des Gobelins 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr
Atelier de tissage

© Mobilier national – Justine Rossignol

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