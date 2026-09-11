Ateliers de tissage du Petit Mob’, Enclos des Gobelins, Paris

Informations pratiques

Ateliers de tissage du Petit Mob’ 19 et 20 septembre Enclos des Gobelins Paris

À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte pour les plus jeunes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les ateliers de tissage du Petit Mob’ sont exceptionnellement ouverts à tous les publics.

Petits et grands sont invités à découvrir les gestes du lissier en s’initiant au tissage. Accompagnés, les participants expérimentent les techniques de base du tissage tout en découvrant les savoir-faire qui font la renommée des Manufactures des Gobelins.

Une activité ludique et participative qui permet d’approcher l’art de la tapisserie, de comprendre la richesse de ce patrimoine vivant et de repartir avec un regard nouveau sur un métier d’art d’exception.

Accessible en continu tout au long du week-end.

Enclos des Gobelins 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr

Atelier de tissage

© Mobilier national – Justine Rossignol