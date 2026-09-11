Ateliers décor sur faïence, Faïencerie Georges, Nevers

Informations pratiques

Ateliers décor sur faïence Samedi 19 septembre, 10h00 Faïencerie Georges Nièvre

Sans rendez-vous, à partir de 10 ans. 13€ l’assiette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Décorez votre assiette et repartez avec une pièce unique ! Venez personnaliser votre petite assiette lors d’un atelier convivial. Nous nous chargeons de l’émaillage et de la cuisson, et vous pourrez la récupérer une fois cuite, prête à égayer votre table.

Une activité ludique et artistique pour petits et grands

Faïencerie Georges 7 quai de Mantoue, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 61 09 12 https://www.faienceriegeorges.com/ https://www.instagram.com/faienceriegeorges/ Boutique-atelier Faïencerie Georges.

Décorez votre assiette et repartez avec une pièce unique ! Venez personnaliser votre petite assiette lors d’un atelier convivial. Nous nous chargeons de l’émaillage et de la cuisson, et vous pourrez …

©faienceriegeorges