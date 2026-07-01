Ateliers découverte d’une matière . Les créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Ateliers découverte d’une matière .

Les créacteurs 6 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Un artiste/artisan de l’association vous parle de son savoir-faire et vous guide afin de réaliser une création. 40 euros par personne pour 2 h-2 h 30 voire 3 h- 3 h 30 pour l’atelier bois. Du mercredi 8 juillet au dimanche 16 août 2026. .

Les créacteurs 6 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté creacteurs.contacts@gmail.com

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English : Ateliers découverte d’une matière .

L’événement Ateliers découverte d’une matière . Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !