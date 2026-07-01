Ateliers découverte d’une matière . Les créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye
mercredi 8 juillet 2026 · Les créacteurs · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Ateliers découverte d’une matière .
Les créacteurs 6 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Un artiste/artisan de l’association vous parle de son savoir-faire et vous guide afin de réaliser une création. 40 euros par personne pour 2 h-2 h 30 voire 3 h- 3 h 30 pour l’atelier bois. Du mercredi 8 juillet au dimanche 16 août 2026. .
Les créacteurs 6 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté creacteurs.contacts@gmail.com
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English : Ateliers découverte d’une matière .
L’événement Ateliers découverte d’une matière . Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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