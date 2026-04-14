Ateliers d’écriture à Anduze, La Recyclerie, Anduze
Ateliers d’écriture à Anduze, La Recyclerie, Anduze samedi 18 avril 2026.
Ateliers d’écriture à Anduze Samedi 18 avril, 14h15 La Recyclerie Gard
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:15:00+02:00 – 2026-04-18T16:15:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:15:00+02:00 – 2026-04-18T16:15:00+02:00
À la Recyclerie d’Anduze, une fois par mois.
Isabelle, animatrice d’ateliers d’écriture et d’expression créative certifiée, vous accueille pour écrire, lire et partager.
Sur inscription uniquement par mail à atelierartsetlettres@gmail.com ou sur place à la Recyclerie aux horaires d’ouverture : mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h.
La Recyclerie ZA Labahou, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 30 73 80 https://www.recyclerie-anduze.com [{« type »: « email », « value »: « atelierartsetlettres@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:atelierartsetlettres@gmail.com »}]
Vous avez des souvenirs, des petits bouts de vie à raconter, à inventer ? Rejoignez un atelier d’écriture accessible à tous, dans une ambiance récréative, adultes à partir de 16 ans. atelier écriture
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