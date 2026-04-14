TEMPO CUIVRÉ, Place Plan de Brie – 30140 Anduze, Anduze
TEMPO CUIVRÉ, Place Plan de Brie – 30140 Anduze, Anduze mercredi 15 avril 2026.
TEMPO CUIVRÉ Mercredi 15 avril, 14h00 Place Plan de Brie – 30140 Anduze Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:00:00+02:00
Entre cuivres éclatants, rythmes percutants, création collective et performance solo, les élèves de deux univers uniront leurs énergies pour vous offrir un spectacle vibrant et plein de couleurs sonores.
Préparez-vous à vibrer, cuivres qui claquent, groove qui décoiffe, rythmes explosifs et une bonne dose d’enthousiasme !
Un show frais, vivant et ultra-rythmé.
Classes de Philippe Bertrand, trompette – Laurent Pesenti, batterie, atelier percussions – Corinne Rochetto, Génération trompette
En cas d’intempéries, repli prévu salle Rohan – Espace Pélico
Place Plan de Brie – 30140 Anduze Plan de Brie – 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Entre cuivres éclatants, rythmes percutants, création collective et performance solo, cuivre trompette
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