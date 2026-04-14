TEMPO CUIVRÉ, Place Plan de Brie – 30140 Anduze, Anduze

TEMPO CUIVRÉ Mercredi 15 avril, 14h00 Place Plan de Brie – 30140 Anduze Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:00:00+02:00

Entre cuivres éclatants, rythmes percutants, création collective et performance solo, les élèves de deux univers uniront leurs énergies pour vous offrir un spectacle vibrant et plein de couleurs sonores.

Préparez-vous à vibrer, cuivres qui claquent, groove qui décoiffe, rythmes explosifs et une bonne dose d’enthousiasme !

Un show frais, vivant et ultra-rythmé.

Classes de Philippe Bertrand, trompette – Laurent Pesenti, batterie, atelier percussions – Corinne Rochetto, Génération trompette

En cas d’intempéries, repli prévu salle Rohan – Espace Pélico

Place Plan de Brie – 30140 Anduze Plan de Brie – 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie

Entre cuivres éclatants, rythmes percutants, création collective et performance solo, cuivre trompette