AVeC ÉLAN, Place Plan de Brie – 30140 Anduze, Anduze

AVeC ÉLAN Mercredi 22 avril, 17h00 Place Plan de Brie – 30140 Anduze Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T22:30:00+02:00

Venez découvrir AVeC ÉLAN, le premier tremplin dédié aux premières créations des compagnies émergentes du Gard. Nous vous donnons rendez-vous mercredi 22 avril à partir de 17h sur le Plan de Brie à Anduze.

Au programme de cet événement inédit :

– 17h30 – RDV Plan de Brie : Parfaite / Cie EK · solo de danse en espace public · 35 min · tout public

Une femme traîne derrière elle un sac lourd et encombrant. Ce qu’elle transporte avec elle, c’est un mélange d’injonctions sociales et d’attentes familiales. Mais aujourd’hui, elle a décidé de faire du tri pour s’en libérer.

– 18h45 – Salle des Casernes, Espace Pelico : apéro-concert avec Vendrödi, duo de musiques actuelles, femmage aux artistes femmes & non binaires · 45 min · tout public

Duo de musiques actuelles, femmage aux artistes femmes & non binaires. Voix, percussions et machines entraînent le public dans une énergie vive et percutante

– 20h – Salle des Casernes, Espace Pelico : Planté là / Cie Un pied dans la flaque · théâtre et musique · 1H · dès 12 ans

La rencontre sur la place d’un village entre un marginal et une jeune femme. Ensemble, ils traversent la nuit et partagent le vide, faisant jaillir des histoires qui se frottent en musique.

AVeC ÉLAN est une initiative portée par trois jeunes compagnies du territoire et AVeC, pour présenter au public et aux professionnel·les leurs premières créations. Danse, musiques actuelles, théâtre, autant de disciplines portées par ces artistes émergent·es, témoins du dynamisme de la création contemporaine gardoise.

Informations pratiques :

Entrée libre et gratuite

Buvette et petite restauration sur place. Vous pourrez déguster des douceurs sucrées et salées préparées avec amour par la Bougeotte.

Place Plan de Brie – 30140 Anduze Plan de Brie – 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@artsvivantsencevennes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0743012161 »}]

le tremplin des premières créations du Gard Arts Vivants en Cévennes spectacle