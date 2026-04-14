Cours de dessin, Médiathèque Lucie Mazauric, Anduze
Cours de dessin, Médiathèque Lucie Mazauric, Anduze mercredi 22 avril 2026.
Cours de dessin Mercredi 22 avril, 15h00 Médiathèque Lucie Mazauric Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Médiathèque Lucie Mazauric 1 Plan de Brie, 1er étage, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 95 92 https://anduze.bibenligne.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100087454765885 [{« type »: « link », « value »: « http://anduze.bibenligne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 95 92 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-anduze.fr »}]
Un cours dessin pour apprendre, essayer et progresser à son rythme.
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