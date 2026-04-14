Cours de dessin, Médiathèque Lucie Mazauric, Anduze

Cours de dessin Mercredi 22 avril, 15h00 Médiathèque Lucie Mazauric Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Médiathèque Lucie Mazauric 1 Plan de Brie, 1er étage, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 95 92 https://anduze.bibenligne.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100087454765885 [{« type »: « link », « value »: « http://anduze.bibenligne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 95 92 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-anduze.fr »}]

Un cours dessin pour apprendre, essayer et progresser à son rythme.