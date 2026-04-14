Journées des jardins et de la nature, Parc des Cordeliers, Anduze

Journées des jardins et de la nature 25 et 26 avril Parc des Cordeliers Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Consultez le programme complet ici.

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.fruitsoublies.com »}] [{« link »: « https://www.fruitsoublies.com/JNN/JJN2026/flyer%20d%C3%A9pliant%202%20volets%20JJN%202026%20monet%20A%20web.pdf »}]

Conférence et ciné-débat le 25 et marché aux plantes et semences le 26. Paysans, artisans, producteurs, spectacles, foodtrucks, …