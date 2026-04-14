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Journées des jardins et de la nature, Parc des Cordeliers, Anduze

Journées des jardins et de la nature, Parc des Cordeliers, Anduze

Journées des jardins et de la nature, Parc des Cordeliers, Anduze samedi 25 avril 2026.

Lieu : Parc des Cordeliers

Adresse : Avenue Rollin, 30140 Anduze

Ville : 30140 Anduze

Département : Gard

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Gratuit

Journées des jardins et de la nature 25 et 26 avril Parc des Cordeliers Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Consultez le programme complet ici.

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Conférence et ciné-débat le 25 et marché aux plantes et semences le 26. Paysans, artisans, producteurs, spectacles, foodtrucks, …

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