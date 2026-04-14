Tremplin des jeunes talents, Espace Pélico, Anduze
Tremplin des jeunes talents, Espace Pélico, Anduze mercredi 22 avril 2026.
Tremplin des jeunes talents Mercredi 22 avril, 14h00 Espace Pélico Gard
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00
Un rendez-vous porté par les compagnies émergentes du territoire et AVeC, pour inviter professionnel·les et publics à découvrir leur travail. Un tremplin pensé comme un espace de rencontres, de mise en lumière en réseau de leurs premières créations.
Espace Pélico 2 rue Pélico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08 [{« type »: « phone », « value »: « 07 43 01 21 61 »}, {« type »: « link », « value »: « http://artsvivantsencevennes.fr »}]
Proposé par Arts Vivants en Cévennes.
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