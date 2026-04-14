Tremplin des jeunes talents, Espace Pélico, Anduze

Tremplin des jeunes talents Mercredi 22 avril, 14h00 Espace Pélico Gard

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

Un rendez-vous porté par les compagnies émergentes du territoire et AVeC, pour inviter professionnel·les et publics à découvrir leur travail. Un tremplin pensé comme un espace de rencontres, de mise en lumière en réseau de leurs premières créations.

Espace Pélico 2 rue Pélico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08 [{« type »: « phone », « value »: « 07 43 01 21 61 »}, {« type »: « link », « value »: « http://artsvivantsencevennes.fr »}]

Proposé par Arts Vivants en Cévennes.