Ateliers d’écriture à prix libre à la Roche Paris 14e La Roche Paris
jeudi 2 juillet 2026 · La Roche · Paris
Informations pratiques
✍️ Ce mois de juillet je donnerai 3 ateliers d’écriture à La Roche (Paris 14e) à deux pas de Denfert Rochereau.
Ces ateliers sont indépendants les uns des autres. Ils s’appuieront sur des textes qui m’ont marquée, intriguée, ou stimulée cette année et dans lesquels j’ai vu de multiples possibilités d’inspiration.
️ Les dates et horaires :
Jeudi 2 juillet : 19h-21h
Samedi 11 juillet : 16h-18h
Jeudi 16 juillet : 19h-21h
Ils sont à prix libre et conscient.
✉️ Les réservations sont obligatoires à l’adresse mail : Lola.arrouasse@gmail.com
Le lieu des ateliers : La Roche, 15 Av. du Général Leclerc, 75014 Paris
3 ateliers d’écriture à La Roche (Paris 14e) à prix libre. Les propositions d’écriture s’appuieront sur des textes et/ou des images. Lola Arrouasse donne des ateliers hebdomadaires en centre d’animation et elle est co-directrice de l’association Point de chute, revue de poésie et collectif de création littéraire.
Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 16 juillet 2026 :
samedi
de 16h00 à 18h00
jeudi
de 19h00 à 21h00
payant
Réservation obligatoire par mail. Les ateliers sont à prix libre et conscient.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T21:00:00+02:00;2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00
La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Rendez-vous à l’entrée du site à 18H55Paris
lola.arrouasse@gmail.com
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