Le Labo des histoires est une association nationale d’intérêt général dont la mission est de démocratiser la pratique de l’écriture chez les jeunes âgés de 6 à 25 ans et d’en faire un moyen d’insertion culturelle et sociale.

Il mène chaque année plus de 3000 ateliers d’écriture créative, ainsi que des formations, dans toute la France métropolitaine et ultramarine.

JEUDI 2 AVRIL – DE 17H à 19H

Atelier d’écriture – Slam : ta santé, tes mots

Un atelier pour prendre la parole et réinventer les mots de la santé mentale par le slam. On se retrouve pour une expérience collective de création orale et poétique : détourner le langage médical, inventer un vocabulaire du soin qui nous ressemble, écrire puis slamer ses textes. L’atelier se termine par des mises en voix pour faire résonner ces nouveaux mots du soin autrement, ensemble.

Animé par Vova, slameur

VENDREDI 10 AVRIL – DE 16H à 17H30

Atelier d’écriture – Boxe tes mots !

Destinées aux jeunes dès 14 ans, ces séances font dialoguer ring et carnet : d’un côté, la boxe avec un coach sportif pour libérer le corps, canaliser l’énergie et travailler la discipline ; de l’autre, l’écriture avec une autrice pour mettre en mots les sensations physiques, les émotions vécues dans l’effort et les métaphores du corps en mouvement. L’idée est d’offrir aux participant.es une voie d’émancipation à la fois physique et créative, idéale pour celles et ceux qui peinent à trouver les mots ou qui ont besoin de bouger pour libérer leur parole.

Animé par Emmanuelle Jay, autrice et psychanalyste et Rodolphe Lanfranchi, coach sportif

Dans le cadre du Mois de la Santé Mentale, 2 ateliers d’écriture créative destinés aux jeunes dès 14 ans, pour se reconnecter à son corps, ses émotions et pour prendre la parole en se réappropriant le langage du soin !

Le vendredi 10 avril 2026

de 16h00 à 17h30

Le jeudi 02 avril 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit

Les ateliers sont gratuits sur inscription auprès de la MVAC 13

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T17:00:00+02:00_2026-04-02T19:00:00+02:00;2026-04-10T16:00:00+02:00_2026-04-10T17:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e 31 rue Bobillot 75013 Paris

https://labodeshistoires.com/atelier/le-labo-des-histoires-paris-celebre-le-mois-de-la-sante-mentale/ +33156617760 maison.asso.13@paris.fr



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