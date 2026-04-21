Ateliers d’écriture d’Été L’Atelier sous les Toits Paris
Ateliers d’écriture d’Été L’Atelier sous les Toits Paris dimanche 5 juillet 2026.
Pour prolonger l’année encore un peu avant les vacances
d’été ou pour découvrir l’atelier avant la rentrée, de bon matin, en
soirée ou l’après-midi, retrouvons-nous pour savourer de rafraîchissants
jeux d’écriture.
Spontanéité et liberté sont au rendez-vous. Le
groupe aménage des propositions ludiques qui facilitent l’expression.
Après un temps d’écriture court, on lit les textes, on écoute, on
échange et on rebondit.
Les participants s’inscrivent à la séance. Participation en présentiel ou en visio au choix.
Public
- Adultes
- 8 personnes maximum
- Pré-requis : aucun
Des ateliers improvisés pendant l’été pour (re)trouver ensemble l’élan de l’écriture.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h00 à 21h45
Le dimanche 05 juillet 2026
de 15h00 à 17h45
Le mardi 14 juillet 2026
de 10h00 à 12h45
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h00 à 21h45
payant
31 euros par atelier.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-14T15:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T17:45:00+02:00;2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T21:45:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T21:45:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T12:45:00+02:00
L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris
http://lateliersouslestoits.free.fr/atelier-ecriture-ete.html +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr
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