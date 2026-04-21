Ateliers d’écriture d’Été L’Atelier sous les Toits Paris

Pour prolonger l’année encore un peu avant les vacances

d’été ou pour découvrir l’atelier avant la rentrée, de bon matin, en

soirée ou l’après-midi, retrouvons-nous pour savourer de rafraîchissants

jeux d’écriture.

Spontanéité et liberté sont au rendez-vous. Le

groupe aménage des propositions ludiques qui facilitent l’expression.

Après un temps d’écriture court, on lit les textes, on écoute, on

échange et on rebondit.

Les participants s’inscrivent à la séance. Participation en présentiel ou en visio au choix.

Public

Adultes

8 personnes maximum

Pré-requis : aucun

Des ateliers improvisés pendant l’été pour (re)trouver ensemble l’élan de l’écriture.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h00 à 21h45

Le dimanche 05 juillet 2026

de 15h00 à 17h45

Le mardi 14 juillet 2026

de 10h00 à 12h45

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h00 à 21h45

payant

31 euros par atelier.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-14T15:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T17:45:00+02:00;2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T21:45:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T21:45:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T12:45:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

http://lateliersouslestoits.free.fr/atelier-ecriture-ete.html +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr



Afficher la carte du lieu L’Atelier sous les Toits et trouvez le meilleur itinéraire

