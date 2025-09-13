Ateliers d’écritures à la bibliothèque de Culan Culan
Ateliers d’écritures à la bibliothèque de Culan Culan samedi 6 juin 2026.
Culan
Ateliers d’écritures à la bibliothèque de Culan
2 rue de la pêcherie Culan Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Un temps pour apprivoiser la page blanche, jouer avec les mots et partager en toute bienveillance.
Envie d’écrire, de jouer avec les mots et de partager vos histoires ? La bibliothèque de Culan accueille un atelier d’écriture animé par Suzanne Granget dans le cadre des Nids d’écritures en Berry. Aucune expérience requise venez comme vous êtes, repartez avec des pistes, des textes et l’envie de continuer. Gratuit de 10h à 12h. inscription au 06 21 12 42 73. .
2 rue de la pêcherie Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 12 42 73
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English :
A time to tame the blank page, play with words and share with others.
L’événement Ateliers d’écritures à la bibliothèque de Culan Culan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CHATEAUMEILLANT
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