Informations pratiques

Neuvy-Deux-Clochers

Ateliers d’Enluminure

La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 18:30:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-26

Initiez-vous à l’enluminure à la Tour de Vesvre et créez votre propre marque-page sur papier parchemin.

Les mercredis 19 et 26 août 2026, la Tour de Vesvre à Neuvy-Deux-Clochers propose des ateliers d’enluminure de 16h à 18h30. Les participants pourront découvrir cette pratique artistique et réaliser leur propre marque-page sur papier parchemin. Accessible à partir de 8 ans, l’atelier est proposé au tarif de 10€. Un rafraîchissement est offert et il est possible de pique-niquer sur place. Animation sur réservation. .

La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 74 40 amis@latourdevesvre.fr

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English :

Learn about the art of illumination at the Tour de Vesvre and create your own bookmark on parchment paper.

L’événement Ateliers d’Enluminure Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT BOURGES