Ateliers d’Enluminure Neuvy-Deux-Clochers
mercredi 19 août 2026 · Neuvy-Deux-Clochers
Informations pratiques
Neuvy-Deux-Clochers
Ateliers d’Enluminure
La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 18:30:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26
Initiez-vous à l’enluminure à la Tour de Vesvre et créez votre propre marque-page sur papier parchemin.
Les mercredis 19 et 26 août 2026, la Tour de Vesvre à Neuvy-Deux-Clochers propose des ateliers d’enluminure de 16h à 18h30. Les participants pourront découvrir cette pratique artistique et réaliser leur propre marque-page sur papier parchemin. Accessible à partir de 8 ans, l’atelier est proposé au tarif de 10€. Un rafraîchissement est offert et il est possible de pique-niquer sur place. Animation sur réservation. .
La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 74 40 amis@latourdevesvre.fr
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English :
Learn about the art of illumination at the Tour de Vesvre and create your own bookmark on parchment paper.
L’événement Ateliers d’Enluminure Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT BOURGES
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