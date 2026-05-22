Ateliers des Arts La Nuit du Tango Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts La Nuit du Tango Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay vendredi 5 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts La Nuit du Tango
Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:45:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Les orchestres du Tango du conservatoire vous propose une soirée tango. Dans un premier temps et en partenariat avec l’association Tango volcanique du Velay, sera proposé une Milonga (bal traditionnel Argentin).
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Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
The Conservatoire?s Tango orchestras present an evening of tango. Initially, in partnership with the Velay Volcanic Tango Association, a Milonga (traditional Argentine ball) will be offered.
L’événement Ateliers des Arts La Nuit du Tango Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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