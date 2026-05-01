Ateliers des Arts Stylés comme un chœur (chœurs) Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Stylés comme un chœur (chœurs) Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay jeudi 28 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Stylés comme un chœur (chœurs)
Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Par les chœurs Apprentis chanteurs, Perpetumobile, Entr’Elles et Ados sous la direction de Nina Pal Markovic et accompagné par Jean-pierre Schmitt.
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Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
By the Apprentis chanteurs, Perpetumobile, Entr?Elles and Ados choirs, conducted by Nina Pal Markovic and accompanied by Jean-pierre Schmitt.
L’événement Ateliers des Arts Stylés comme un chœur (chœurs) Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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