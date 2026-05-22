Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts Reflet Cuivrés

Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans un élan festif, et dans le but de partager leur art, les classes de cuivres et saxophone se réunissent pour accompagner quelques moments de votre quotidien en musique !

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Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

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English :

In a festive spirit, and with the aim of sharing their art, the brass and saxophone classes get together to accompany a few moments of your daily life with music!

L’événement Ateliers des Arts Reflet Cuivrés Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay