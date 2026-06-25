Ateliers d’été : gravure et aquarelle art-exprim Paris

WORKSHOP AQUARELLE et BALADE CROQUEE

Samedi 04 juillet

De 10h à 13h puis de 14h à 17h

Adultes (à partir de 16 ans)

avec l’artiste Louise Damiano

Découvrez ou approfondissez les bases du croquis urbain et de l’aquarelle au cours d’une journée mêlant pratique en atelier et dessin en extérieur.

La matinée se déroulera à l’association, autour d’un travail “sur table” consacré aux bases de la perspective, à l’observation et au croquis urbain.

L’après-midi, les participant·es partiront sur le terrain pour une balade croquée, afin de mettre en pratique les notions abordées le matin à travers le dessin d’architecture, de paysages urbains et de scènes observées en direct.

WORKSHOP GRAVURE

Samedi 04 juillet

De 10h à 13h puis de 14h à 17h

Adultes (à partir de 16 ans)

avec l’artiste Lucas Ribeyron

Découvrez ou approfondissez les techniques de la gravure en deux couleurs à travers l’usage de la presse.

Les participant·es travailleront sur deux plaques — une en plexiglas et une en zinc — afin d’explorer la pointe sèche et l’eau-forte. Superposées, ces deux matrices permettront de créer une image en bichromie.

Cet atelier vous apprendra à concevoir et penser une image en deux couleurs et à faire correspondre précisément les deux plaques lors de l’impression. La technique du chine-collé sera également abordée : elle consiste à intégrer, au moment de l’impression, une fine feuille de papier sur un support plus épais.

Chaque participant·e repartira avec deux tirages.

(Re)découvrez la gravure ou l’aquarelle lors de deux ateliers d’été, le samedi 4 juillet 2026 encadré par des artistes.

Le samedi 04 juillet 2026

de 10h00 à 17h00

payant

Public adultes. A partir de 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00

art-exprim 87 rue marcadet 75018 Paris

https://www.art-exprim.com/workshops-adultes/ ateliers.marcadet@art-exprim.com



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