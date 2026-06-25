Ateliers d’été : gravure et aquarelle art-exprim Paris
Ateliers d’été : gravure et aquarelle art-exprim Paris samedi 4 juillet 2026.
WORKSHOP AQUARELLE et BALADE CROQUEE
Samedi 04 juillet
De 10h à 13h puis de 14h à 17h
Adultes (à partir de 16 ans)
avec l’artiste Louise Damiano
Découvrez ou approfondissez les bases du croquis urbain et de l’aquarelle au cours d’une journée mêlant pratique en atelier et dessin en extérieur.
La matinée se déroulera à l’association, autour d’un travail “sur table” consacré aux bases de la perspective, à l’observation et au croquis urbain.
L’après-midi, les participant·es partiront sur le terrain pour une balade croquée, afin de mettre en pratique les notions abordées le matin à travers le dessin d’architecture, de paysages urbains et de scènes observées en direct.
WORKSHOP GRAVURE
Samedi 04 juillet
De 10h à 13h puis de 14h à 17h
Adultes (à partir de 16 ans)
avec l’artiste Lucas Ribeyron
Découvrez ou approfondissez les techniques de la gravure en deux couleurs à travers l’usage de la presse.
Les participant·es travailleront sur deux plaques — une en plexiglas et une en zinc — afin d’explorer la pointe sèche et l’eau-forte. Superposées, ces deux matrices permettront de créer une image en bichromie.
Cet atelier vous apprendra à concevoir et penser une image en deux couleurs et à faire correspondre précisément les deux plaques lors de l’impression. La technique du chine-collé sera également abordée : elle consiste à intégrer, au moment de l’impression, une fine feuille de papier sur un support plus épais.
Chaque participant·e repartira avec deux tirages.
(Re)découvrez la gravure ou l’aquarelle lors de deux ateliers d’été, le samedi 4 juillet 2026 encadré par des artistes.
Le samedi 04 juillet 2026
de 10h00 à 17h00
payant
Public adultes. A partir de 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00
art-exprim 87 rue marcadet 75018 Paris
https://www.art-exprim.com/workshops-adultes/ ateliers.marcadet@art-exprim.com
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