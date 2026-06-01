Ateliers en famille, 98 Grande Rue à Besançon, Besançon

Ateliers en famille Samedi 6 juin, 14h00 98 Grande Rue à Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Besançon, Ville d’art et d’histoire vous invite à découvrir, ou redécouvrir, sa collection de posters de lieux emblématiques bisontins à personnaliser. Grâce à des tampons inspirés de la faune et de la flore locales, agrémentés de clins d’œil historiques, venez revisiter la promenade Micaud, la maison Colette ou encore la médiathèque des Tilleuls au fil d’un atelier créatif et convivial.

En parallèle, petits et grands pourront également tester leurs connaissances avec Besac Nature, un nouveau jeu de société consacré à Besançon, ville verte. L’occasion de découvrir, en s’amusant, des lieux emblématiques de la ville ainsi que de nombreuses espèces animales, végétales et insectes présents sur le territoire bisontin.

Ateliers en famille : enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte

98 Grande Rue à Besançon 98 Grande Rue, 25000 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Besançon, Ville d’art et d’histoire vous invite à découvrir, ou redécouvrir, sa collection de posters de lieux emblématiques bisontins à personnaliser. Grâce…

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