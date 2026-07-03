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Ateliers en famille YOGA parent-enfant 3-6 ans L’Atelier 77 Paris

dimanche 13 septembre 2026 · L'Atelier 77 · Paris

Ateliers en famille YOGA parent-enfant 3-6 ans L’Atelier 77 Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
L'Atelier 77
Adresse
77 rue de Charonne, 75011
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Tarif
Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)

L’approche ludique du Yoga Parent/Enfant mêle les enseignements et valeurs traditionnelles du yoga (respiration, relaxation, postures, concentration, méditation) avec des jeux, des activités, des chants et des rires !

Les enfants pratiquent le yoga, la méditation et les exercices de respiration tout en s’amusant !

Un moment de partage Parent/Enfant dans la douceur et la bienveillance! Venez prendre le temps d’une pause et d’un moment privilégié avec votre enfant.

Durant l’atelier, 1 parent accompagne 1 enfant. Le parent présent participe également à l’activité Yoga !

Lieux des cours: L’atelier 77: 77 rue de Charonne, 75011 Paris. M° Voltaire
Tenue conseillée: vêtements souples. Nous fournissons tapis de sol et coussins.

Dates 2026-2027 :Dimanche 10h-11h ou 11h-12h

13 septembre, 4 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 24 janvier, 7 mars, 2 mai, 13 juin

Tél.: 06 12 96 65 98 / E-mail: contact@compagniemaya.com

Inscrivez-vous ici!

En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Ateliers en famille dès 3 ans!

Dimanche 10h-11h

Renseignements: www.compagniemaya.com

contact@compagniemaya.com ou 06 12 96 65 98
Le dimanche 13 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le dimanche 13 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
payant Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant) Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T11:00:00+02:00;2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00

L’Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011  75011 77 rue de Charonne, 75011Paris
https://compagniemaya.com/ateliers-yoga-parent-enfant/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis


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