Ateliers en famille YOGA parent-enfant 3-6 ans L’Atelier 77 Paris

Informations pratiques

L’approche ludique du Yoga Parent/Enfant mêle les enseignements et valeurs traditionnelles du yoga (respiration, relaxation, postures, concentration, méditation) avec des jeux, des activités, des chants et des rires !

Les enfants pratiquent le yoga, la méditation et les exercices de respiration tout en s’amusant !

Un moment de partage Parent/Enfant dans la douceur et la bienveillance! Venez prendre le temps d’une pause et d’un moment privilégié avec votre enfant.

Durant l’atelier, 1 parent accompagne 1 enfant. Le parent présent participe également à l’activité Yoga !

Lieux des cours: L’atelier 77: 77 rue de Charonne, 75011 Paris. M° Voltaire

Tenue conseillée: vêtements souples. Nous fournissons tapis de sol et coussins.

Dates 2026-2027 :Dimanche 10h-11h ou 11h-12h

13 septembre, 4 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 24 janvier, 7 mars, 2 mai, 13 juin

Tél.: 06 12 96 65 98 / E-mail: contact@compagniemaya.com

Inscrivez-vous ici!

En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Ateliers en famille dès 3 ans!



Dimanche 10h-11h



Renseignements: www.compagniemaya.com



contact@compagniemaya.com ou 06 12 96 65 98

Le dimanche 13 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 13 septembre 2026

de 10h00 à 11h00

payant Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant) Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T11:00:00+02:00;2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00

L’Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011 75011 77 rue de Charonne, 75011Paris

https://compagniemaya.com/ateliers-yoga-parent-enfant/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis



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