Ateliers enfants du mercredi Espace Histoire de Laines Felletin
mercredi 29 juillet 2026 · Espace Histoire de Laines · Felletin
Informations pratiques
Felletin
Ateliers enfants du mercredi
Espace Histoire de Laines 6 Route d’Aubusson Felletin Creuse
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Tous les mercredis matins, découverte du tissage. .
Espace Histoire de Laines 6 Route d’Aubusson Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 57 27 boutiquehistoiredelaines@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers enfants du mercredi
L’événement Ateliers enfants du mercredi Felletin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Felletin (Creuse)
- 2 jours de formation à la sérigraphie Atelier Les Michelines Felletin 1 août 2026
- Pop Is Not A Joke ouvre l’été funk en Creuse Danse, skate, graffiti, marché, exposition et concert rap au quartier de la Gare à Felletin Skate park de Felletin Felletin 1 août 2026
- Journée du livre Felletin 7 août 2026
- Stage de vannerie 2 jours Felletin Felletin 7 août 2026
- Brocante des Feuillantines Felletin 15 août 2026