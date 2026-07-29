UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Felletin

Ateliers enfants du mercredi Espace Histoire de Laines Felletin

mercredi 29 juillet 2026 · Espace Histoire de Laines · Felletin

Ateliers enfants du mercredi Espace Histoire de Laines Felletin

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Histoire de Laines
Adresse
6 Route d'Aubusson
Ville
23500 Felletin
Département
Creuse
Tarif
9 9 Tarif de base plein tarif

Felletin

Ateliers enfants du mercredi

Espace Histoire de Laines 6 Route d’Aubusson Felletin Creuse

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Tous les mercredis matins, découverte du tissage.   .

Espace Histoire de Laines 6 Route d’Aubusson Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 57 27  boutiquehistoiredelaines@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers enfants du mercredi

L’événement Ateliers enfants du mercredi Felletin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Aubusson-Felletin

À voir aussi à Felletin (Creuse)