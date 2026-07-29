Ateliers enfants du mercredi Espace Histoire de Laines Felletin

Informations pratiques

Felletin

Ateliers enfants du mercredi

Espace Histoire de Laines 6 Route d’Aubusson Felletin Creuse

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Tous les mercredis matins, découverte du tissage. .

Espace Histoire de Laines 6 Route d’Aubusson Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 57 27 boutiquehistoiredelaines@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers enfants du mercredi

L’événement Ateliers enfants du mercredi Felletin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Aubusson-Felletin