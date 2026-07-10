Ateliers familles Apprentis bâtisseurs Route des Alignements Carnac

Informations pratiques

Carnac

Ateliers familles Apprentis bâtisseurs

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-21

Tous les lundis, mercredis et vendredis jusqu’au 21 août à 14h30

Devenez apprenti bâtisseur du Néolithique pour percer les secrets de construction des menhirs. Après la visite guidée des Alignements et du dolmen de Kermario, expérimentez plusieurs techniques archéo-compatibles de déplacement et de levage de mégalithes. Présentation de fac-similés d’outils néolithiques et démonstration de fabrication d’une cordelette à partir de fibres végétales. Ouvert à tous à partir de 7 ans. Moins de 13 ans accompagnés d’un adulte.

Conseils Prévoir des chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée et les activités. .

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

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English :

L’événement Ateliers familles Apprentis bâtisseurs Carnac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon