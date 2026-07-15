Ateliers familles Gestes de la Préhistoire Carnac
mercredi 15 juillet 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Ateliers familles Gestes de la Préhistoire
Alignements de Kermario Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-22 13:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Les Mercredis du 15 juillet au 19 août à 10h30
Visite guidée des Alignements et du dolmen de Kermario. Atelier d’initiation aux gestes du Paléolithique et du Néolithique tir au propulseur, mouture de blé, polissage d’une pierre et fabrication d’une cordelette. Présentation d’objets et d’outils archéo-compatibles.
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Moins de 13 ans accompagnés d’un adulte. Conseils Prévoir des chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée et les activités. .
Alignements de Kermario Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
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English :
L’événement Ateliers familles Gestes de la Préhistoire Carnac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT 56
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