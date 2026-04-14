Ateliers « Filmer la tranchée », Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire, Souchez

Ateliers « Filmer la tranchée » Samedi 23 mai, 18h00, 18h20, 18h40, 19h00, 19h20, 19h40 Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire Pas-de-Calais

Limité à 6 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:40:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Atelier « Filmer la tranchée » avec Cinéligue

Plongez dans les coulisses du cinéma de guerre et découvrez comment les réalisateurs donnent vie aux scènes de tranchées !

Lors de cet atelier participatif animé par Cinéligue, les participants sont invités à s’initier aux techniques de tournage utilisées dans les films de guerre, tout en créant leur propre mini-scénario.

Présentation des techniques de tournage et écriture du scénario (20min)

Les participants découvrent les principaux procédés techniques du cinéma : cadrage, contre-plongée, angles de vue, mise en scène… Cette présentation permet de comprendre comment ces choix influencent la perception et l’émotion dans les films de guerre. Ils ont à présent toutes les cartes en main pour rédiger un court scénario.

Action ! (20min)

Place au tournage ! À partir de leur scénario, les participants réalisent de courtes séquences dans l’univers de la tranchée, à l’extérieur du musée (si la météo le permet). Grâce au matériel mis à disposition par Cinéligue, ils sont désormais prêts à mettre en images leur histoire… comme de vrais cinéastes.

Infos pratiques

6 créneaux disponibles : 18h – 18h20 -18h40 -19h – 19h20 -19h40

Durée : 40 minutes

6 personnes par session – À partir de 10 ans – Gratuit sur réservation

Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire 102 Rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ https://www.facebook.com/Memorial1418NotreDamedeLorette/;https://www.instagram.com/memorial1418lorette/ [{« type »: « phone », « value »: « 0321748315 »}, {« type »: « link », « value »: « https://memorial1418.com/brizy-61543/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@memorial1418.com »}] Trois sites uniques pour comprendre la Première Guerre mondiale en Nord Pas-de-Calais et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix. Partez sur les traces de leurs histoires et de notre Histoire pour mieux comprendre le présent.

Le centre d’histoire :

Au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, le Centre d’Histoire conçu par Pierre-Louis Faloci retrace la Grande Guerre sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais à travers une sélection d’objets, de films et plusieurs centaines de photographies. Véritable porte d’entrée du Mémorial, sa visite offre un jeu de perspectives entre spécificités régionales et conflit mondial.

La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette :

La basilique et la tour lanterne de la plus grande nécropole française veillent sur plus de 42 000 soldats français mort pendant la Grande Guerre sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. Sur place, les Gardes d’honneur accueillent le public et maintiennent le souvenir des militaires morts pour la France.

L’Anneau de la mémoire :

Mémorial international à l’architecture unique, l’Anneau de la Mémoire de l’architecte Philippe Prost rassemble les noms de près de 580 000 soldats tombés sur le sol du Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Ils sont unis dans une fraternité posthume, sans distinction de nationalités, de grades ou de religions.

Toute l’année, l’équipe du Mémorial 14-18 vous propose de nombreuses activités pour petits et grands (ateliers, jeux, Escape Game etc.). Présence de parking (voitures, motos, bus et places handicapées), Présence de vélos électriques du réseau Tadao

Atelier « Filmer la tranchée » avec Cinéligue

©Cinéligue