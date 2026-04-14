Concert : Musique de Film et années 1920 – Par l’Harmonie de Harnes, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire, Souchez

Concert : Musique de Film et années 1920 – Par l’Harmonie de Harnes Samedi 23 mai, 20h30 Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Concert : Musique de Film et années 1920 – Par l’Harmonie de Harnes

Plongez dans l’univers des musiques de film et l’ambiance festive des années 1920 lors d’un concert original proposé par l’Harmonie de Harnes.

Sous la forme d’un blind test musical, ce concert invite le public à reconnaître les titres et les artistes interprétés à la fin de chaque morceau. Des grandes musiques de cinéma aux airs emblématiques des années folles, laissez-vous bercer par ces belles mélodies.

Ce blind test sera organisé sur le parvis du Centre d’histoire pour favoriser une ambiance « guinguette-ciné ». En amont, profitez également d’une ambiance guinguette ciné en extérieur, avant la projection du film 1917, pour prolonger l’expérience dans un esprit festif.

Infos pratiques

Samedi 23 mai de 20h30 à 22h15

Sans réservation, accès libre dans la limite des places disponibles

Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire 102 Rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ https://www.facebook.com/Memorial1418NotreDamedeLorette/;https://www.instagram.com/memorial1418lorette/ Trois sites uniques pour comprendre la Première Guerre mondiale en Nord Pas-de-Calais et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix. Partez sur les traces de leurs histoires et de notre Histoire pour mieux comprendre le présent.

Le centre d’histoire :

Au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, le Centre d’Histoire conçu par Pierre-Louis Faloci retrace la Grande Guerre sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais à travers une sélection d’objets, de films et plusieurs centaines de photographies. Véritable porte d’entrée du Mémorial, sa visite offre un jeu de perspectives entre spécificités régionales et conflit mondial.

La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette :

La basilique et la tour lanterne de la plus grande nécropole française veillent sur plus de 42 000 soldats français mort pendant la Grande Guerre sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. Sur place, les Gardes d’honneur accueillent le public et maintiennent le souvenir des militaires morts pour la France.

L’Anneau de la mémoire :

Mémorial international à l’architecture unique, l’Anneau de la Mémoire de l’architecte Philippe Prost rassemble les noms de près de 580 000 soldats tombés sur le sol du Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Ils sont unis dans une fraternité posthume, sans distinction de nationalités, de grades ou de religions.

Toute l’année, l’équipe du Mémorial 14-18 vous propose de nombreuses activités pour petits et grands (ateliers, jeux, Escape Game etc.). Présence de parking (voitures, motos, bus et places handicapées), Présence de vélos électriques du réseau Tadao

Concert : Musique de Film et années 1920 – Par l’Harmonie de Harnes

©HarmoniedeHarnes