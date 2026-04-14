Ciné plein air, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire, Souchez

Ciné plein air Samedi 23 mai, 22h30 Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire Pas-de-Calais

200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ciné plein air au Mémorial 14-18

C’est un long métrage triplement récompensé par trois Oscars que l’on vous propose de (re)découvrir le samedi 23 mai au Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette dans le cadre de la Nuit des Musées.

Sorti en 2020, le film 1917 a su s’imposer comme l’un, des plus grands films de guerre de tous les temps. La projection de 1917 survient quelques mois après la seconde édition du Festival Images de guerre, guerre des images dont le thème était consacré à la guerre de tranchées. 1917 sera diffusé en plein air sur l’ancienne ligne de front, là où se situe le Centre d’histoire.

Snacking sur place (proposition salé-sucré : frite – hotdog – burger – pop corn – chips – boissons soft et bières) par le Restaurant du Mémorial 14-18.

Information pratique :

Samedi 23 mai de 22h15 à 00h15 – fermeture du Centre d’Histoire à 22h30

Gratuit sur réservation

Transats à disposition

Certaines scènes de guerre peuvent être de nature à choquer le public.

Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire 102 Rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ https://www.facebook.com/Memorial1418NotreDamedeLorette/;https://www.instagram.com/memorial1418lorette/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 83 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@memorial1418.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://memorial1418.com/brizy-61543/ »}] Trois sites uniques pour comprendre la Première Guerre mondiale en Nord Pas-de-Calais et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix. Partez sur les traces de leurs histoires et de notre Histoire pour mieux comprendre le présent.

Le centre d’histoire :

Au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, le Centre d’Histoire conçu par Pierre-Louis Faloci retrace la Grande Guerre sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais à travers une sélection d’objets, de films et plusieurs centaines de photographies. Véritable porte d’entrée du Mémorial, sa visite offre un jeu de perspectives entre spécificités régionales et conflit mondial.

La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette :

La basilique et la tour lanterne de la plus grande nécropole française veillent sur plus de 42 000 soldats français mort pendant la Grande Guerre sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. Sur place, les Gardes d’honneur accueillent le public et maintiennent le souvenir des militaires morts pour la France.

L’Anneau de la mémoire :

Mémorial international à l’architecture unique, l’Anneau de la Mémoire de l’architecte Philippe Prost rassemble les noms de près de 580 000 soldats tombés sur le sol du Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Ils sont unis dans une fraternité posthume, sans distinction de nationalités, de grades ou de religions.

Toute l’année, l’équipe du Mémorial 14-18 vous propose de nombreuses activités pour petits et grands (ateliers, jeux, Escape Game etc.). Présence de parking (voitures, motos, bus et places handicapées), Présence de vélos électriques du réseau Tadao

Ciné plein air au Mémorial 14-18

©allocine