Jeu de piste : Quand le cinéma s’invite au musée !, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire, Souchez

Jeu de piste : Quand le cinéma s’invite au musée ! Samedi 23 mai, 18h00, 18h15, 18h30, 18h45, 19h00, 19h15, 19h30 Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Jeu de piste : Quand le cinéma s’invite au musée !

Un film inédit sur la Première Guerre mondiale vient d’être retrouvé dans les réserves du musés mais… impossible de le visionner : il est verrouillé par un code mystérieux.

Le personnel du Centre d’histoire fait donc appel à des enquêteurs spécialisés pour les aider. Leur mission : trouver la clef de décryptage. Ils n’ont qu’un indice : un parchemin où figure l’inscription « le code est caché à travers les collections du centre. Une image mène à une histoire, mais mène-t-elle à la réalité ? »

Guidés par ce message, les participants parcourent plusieurs espaces du Centre d’histoire à la recherche d’objets, de photographies d’archives et d’images de film. À chaque étape, un chiffre est révélé. Assemblez-les pour reconstituer le code final et percer le mystère de ce film oublié, avant qu’il ne devienne définitivement illisible.

Infos pratiques

À partir de 10 ans

Départ toutes les 15 minutes à 18h, 18h15, 18h30, 18h45, 19h, 19h15, 19h30

Durée : 45 minutes

Gratuit sur réservation

Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire 102 Rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ https://www.facebook.com/Memorial1418NotreDamedeLorette/;https://www.instagram.com/memorial1418lorette/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 83 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@memorial1418.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://memorial1418.com/brizy-61543/ »}] Trois sites uniques pour comprendre la Première Guerre mondiale en Nord Pas-de-Calais et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix. Partez sur les traces de leurs histoires et de notre Histoire pour mieux comprendre le présent.

Le centre d’histoire :

Au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, le Centre d’Histoire conçu par Pierre-Louis Faloci retrace la Grande Guerre sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais à travers une sélection d’objets, de films et plusieurs centaines de photographies. Véritable porte d’entrée du Mémorial, sa visite offre un jeu de perspectives entre spécificités régionales et conflit mondial.

La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette :

La basilique et la tour lanterne de la plus grande nécropole française veillent sur plus de 42 000 soldats français mort pendant la Grande Guerre sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. Sur place, les Gardes d’honneur accueillent le public et maintiennent le souvenir des militaires morts pour la France.

L’Anneau de la mémoire :

Mémorial international à l’architecture unique, l’Anneau de la Mémoire de l’architecte Philippe Prost rassemble les noms de près de 580 000 soldats tombés sur le sol du Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Ils sont unis dans une fraternité posthume, sans distinction de nationalités, de grades ou de religions.

Toute l’année, l’équipe du Mémorial 14-18 vous propose de nombreuses activités pour petits et grands (ateliers, jeux, Escape Game etc.). Présence de parking (voitures, motos, bus et places handicapées), Présence de vélos électriques du réseau Tadao

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@Ministeredelaculture