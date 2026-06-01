Ateliers Google : Je crée mon premier assistant IA spécialisé (Niv 1), Montreuil – ILE DE France, Montreuil

Ateliers Google : Je crée mon premier assistant IA spécialisé (Niv 1) Vendredi 5 juin, 10h00 Montreuil – ILE DE France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Passez du simple prompt isolé à un véritable assistant virtuel personnalisé capable de vous épauler au quotidien. Dans cet atelier, vous apprendrez à identifier vos tâches les plus chronophages pour les confier à des Gems, vos nouveaux renforts de compétences en stratégie, administration ou création. « – Passer du simple prompt à l’assistant virtuel – Définir un cadre pour vos futures assistants – Créer votre 1er assistant avec Gems de Gemini »

Montreuil – ILE DE France 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bas-Montreuil – République Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/671655 »}]

Passez du simple prompt isolé à un véritable assistant virtuel personnalisé capable de vous épauler au quotidien. IA pour Tous Création d’entreprise