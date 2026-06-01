Google Ateliers Numériques : Je découvre le Certificat Professionnel Google IA, Montreuil – ILE DE France, Montreuil

Google Ateliers Numériques : Je découvre le Certificat Professionnel Google IA Vendredi 5 juin, 09h30 Montreuil – ILE DE France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T10:30:00+02:00

L’intelligence artificielle transforme rapidement le marché du travail. La maîtrise de l’IA devient incontournable comme celle des outils de bureautique il y a quelques années. Faites de l’IA un double atout : un assistant pour votre recherche d’emploi et une compétence à valoriser auprès des recruteurs. Découvrez lors de ce webinaire le « Certificat Professionnel Google IA » et toutes les compétences qu’il vous permettra de développer.

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L’intelligence artificielle transforme rapidement le marché du travail. La maîtrise de l’IA devient incontournable comme celle des outils de bureautique il y a quelques années. Découverte secteur / métier Les outils du numérique